Protest u Beogradu zbog pritvora studenta Bogdana Jovičića

Serbian News Media pre 46 minuta
Protest u Beogradu zbog pritvora studenta Bogdana Jovičića

Ispred Okružnog zatvora u Bačvanskoj ulici u Beogradu večeras će biti održan protest studenata i građana na kojem će se zatražiti puštanje na slobodu pritvorenog studenta Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada Bogdana Jovičića (22).

Jovičić je uhapšen 14. avgusta posle velikog protesta u Novom Sadu i tereti se za krivično delo “nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu” i to zbog, kako su naveli njegovi advokati, “oštećenja imovine velike vrednosti u dolasku ili odlasku sa javnog skupa”. Te večeri su građani polomili staklo na prostorijama Srpske napredne stranke u Novom Sadu. Jovičiću je sud dva puta odredio pritvor u trajanju od po 30 dana, a on je poslednjih 13 dana
