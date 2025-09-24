Fudbalska sreda: Pregled 10. kola Prve lige Srbije, rezultati i tabela
Sportska strana juga pre 54 minuta
Danas je odigrano 7 utakmica 10. kola Mozzart Bet Prve lige Srbije, dok je jedna utakmica na programu u četvrtak.
Mozzart Bet Prva liga Srbije – pregled utakmica 10. kola OFK VRŠAC – TRAYAL 1:1 (0:1) Strelci: Dimitrije Petronijević 70′ – Jasin Rašljanin 26′ UŠĆE NOVI BEOGRAD – GFK DUBOČICA 1:1 (1:0) Strelci: Miloš Bakić 7′ – Ievgen Pavlov 85′ TEKSTILAC – FAP 2:1 (0:1) Strelci: Serigne Fallou Mbacke Coly 68′, Abiodun Mustapha 87′ – Žarko Bogdanović 28′ KABEL – SMEDEREVO 1924 1:3 (0:1) Strelci: Milan Kolarević 57′ – Nikola Kodžić 32′. 78′, Anthony Lokosa 61′ JEDINSTVO – VOŽDOVAC