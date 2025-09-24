Prekinuta konstitutivna sednica Skupštine Zaječara, bačena dimna bomba

Konstitutivna sednica Skupštine grada Zaječara koja je danas trebalo da se nastavi prekinuta je na samom početku, jer je u skupštinskoj sali bačena dimna bomba, a ubrzo i biber sprej, pošto je predsedavajući Miodrag Jovanović pročitao odluku o verifikaciji mandata.

Kada je poprskan biber sprej odbornici su napustili salu, pokrivajući lica, jer nisu mogli da dišu. Odbornici opozicije od jutros su opstruisali početak sednice, koja je bila zakazana za 9 sati odbijajući da zauzmu svoja mesta i praveći galamu u sali kao i raspravom sa odbonicima vlasti, javlja Tanjug. Osim manje grupe građana, ispred Skupštine opštine Zaječar nalazi se i lider Ekološkog ustanka Aleksandra Jovanovića Ćuta, poslanik Narodne stranke Miroslav