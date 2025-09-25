Nije mogao ni da nasluti! Darko Lazić objavio fotku iz noći pre saobraćajne nezgode, sa njim u društvu i ova pevačica

Alo pre 1 sat
Nije mogao ni da nasluti! Darko Lazić objavio fotku iz noći pre saobraćajne nezgode, sa njim u društvu i ova pevačica

Na Instagramu objavio fotografiju sa prijateljima s te večeri

Folker Darko Lazić na Instagramu je objavio fotografije sa prijateljima sa noći u kojoj je doživeo udes u Beogradu. Naime, Darko je sinoć proveo veče na promociji pesme sestre svoje supruge Katarine, a nakon završetka žurke izazvao je saobraćajnu nezgodu, pri čemu su on i Kaća zadobili lakše telesne povrede. ATA Images Pogledaj galeriju ATA Images Pogledaj galeriju ATA Images Pogledaj galeriju ATA Images Pogledaj galeriju ATA Images Pogledaj galeriju Lazić se
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

"Rekao je da se opametio nakon udesa iz kog je jedva izvukao živu glavu" Komšije Darka Lazića za Kurir nakon stravične…

"Rekao je da se opametio nakon udesa iz kog je jedva izvukao živu glavu" Komšije Darka Lazića za Kurir nakon stravične saobraćajne nezgode

Kurir pre 1 minut
Darko Lazić objavio fotografiju iz sinoćnje lumperajke: Nakon toga smrskao auto, a kao da se ništa nije dogodilo

Darko Lazić objavio fotografiju iz sinoćnje lumperajke: Nakon toga smrskao auto, a kao da se ništa nije dogodilo

Mondo pre 1 sat
Isplivala fotka Darka Lazića koja je nastala tik pred udes! Pevač se smejao sa limenkom u ruci, a onda se dogodila nesreća…

Isplivala fotka Darka Lazića koja je nastala tik pred udes! Pevač se smejao sa limenkom u ruci, a onda se dogodila nesreća! (foto)

Kurir pre 1 sat
„Dobro bre Darko, da li si normalan?“: Goca Tržan poludela kada je čula da je Lazić ponovo imao udes

„Dobro bre Darko, da li si normalan?“: Goca Tržan poludela kada je čula da je Lazić ponovo imao udes

Nova pre 2 sata
"Imali smo 14 i 17 godina, spavali smo u istoj sobi..." Darkova svastika pre njegovog udesa govorila o poznanstvu sa zetom…

"Imali smo 14 i 17 godina, spavali smo u istoj sobi..." Darkova svastika pre njegovog udesa govorila o poznanstvu sa zetom, spomenula i njegove skandale...

Kurir pre 1 sat
Auto koji je Darko Lazić uništio nije bio njegov?! Šteta nakon udesa je 120.000€, isplivali novi detalji

Auto koji je Darko Lazić uništio nije bio njegov?! Šteta nakon udesa je 120.000€, isplivali novi detalji

Kurir pre 2 sata
"U braku su iz pogrešnih razloga" Marina Gagić se oglasila nakon nesreće Darka i Kaće, zbog njenih reči je nastao haos na…

"U braku su iz pogrešnih razloga" Marina Gagić se oglasila nakon nesreće Darka i Kaće, zbog njenih reči je nastao haos na mrežama

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Darko Lazić

Zabava, najnovije vesti »

"Sreća što Nije imao hiruške zahvate": Halid Muslimović o zdravstvenom stanju Halida Bešlića: "Gledali smo jedan drugoga..."…

"Sreća što Nije imao hiruške zahvate": Halid Muslimović o zdravstvenom stanju Halida Bešlića: "Gledali smo jedan drugoga..."

Blic pre 2 minuta
"Malo se ugojila, srećna je": Kum progovorio o trudnoj Milici Todorović: Evo kako se ona oseća

"Malo se ugojila, srećna je": Kum progovorio o trudnoj Milici Todorović: Evo kako se ona oseća

Blic pre 37 minuta
Zorica Brunclik o skandalu sa viki miljković: Posvađale se javno u emisiji, nazvala je folirantom, pa poručila: "Mnogo sam se…

Zorica Brunclik o skandalu sa viki miljković: Posvađale se javno u emisiji, nazvala je folirantom, pa poručila: "Mnogo sam se potresla"

Blic pre 57 minuta
"Čujemo se sa Aleksandrom Prijović": Poznati na koncertu Lexington benda: Goca Tržan došla sa ćerkom (Video)

"Čujemo se sa Aleksandrom Prijović": Poznati na koncertu Lexington benda: Goca Tržan došla sa ćerkom (Video)

Blic pre 17 minuta
MIletov gaf u "Slagalici" postao hit na mrežama! Zbog odgovora koji je ponavljao 9 puta, Srbi plaču od smeha: "Krenuo je loše…

MIletov gaf u "Slagalici" postao hit na mrežama! Zbog odgovora koji je ponavljao 9 puta, Srbi plaču od smeha: "Krenuo je loše, a onda naglo popustio" (video)

Blic pre 17 minuta