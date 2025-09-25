Prvi sneg u Srbiji moguć već od ovog datuma Oktobarska prognoza najavljuje ozbiljno zahlađenje, temperature blizu nule

Od danas ulazimo i jesenji režim vremena i sve do oko 6. oktobra će se temperature uglavnom kretati ispod proseka. Posle tog datuma bi se mogle vratiti u prosečne vrednosti

Danas malo do umereno oblačno i još malo svežije nego juče. Vetar uglavnom slab, severoistočni, dok će u košavskom području tokom dana jačati hladan tip košave, piše Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju. Tokom dana će se sa jugozapada premeštati još jedna zona kiše i pljuskova koja bi do sutra pre podne trebala preći preko celog regiona. U petak pretežno oblačno i još malo hladnije uz pojavu slabe kiše povremeno. Duvaće istočni i severoistočni, a u