Savet Evrope poziva na sveobuhvatnu zaštitu žena u Srbiji od svih oblika nasilja
Grupa eksperata Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja (GREVIO) pozvala je vlasti Srbije na hitnu akciju radi obezbeđivanja resursa za efikasnu zaštitu i podršku ženama žrtvama nasilja, kao i u oblasti procesuiranja počinalaca i zaštite žrtava tokom istraga i sudskih postupaka.
Pružanje podrške, zaštite i pravde žrtvama nasilja nad ženama u Srbiji glavna je tema novog izveštaja GREVIO koji pokriva period od objavljivanja osnovnog izveštaja GREVIO o Srbiji u januaru 2020. godine do početka jula 2025.U danas objavljenom izveštaju ocenjuju se mere koje su preduzele srpske vlasti radi prevencije nasilja prema ženama i nasilja u porodici, sa fokusom na žrtve i predlažu dalji koraci za poboljšanje situacije.
Vlasti se posebno pozivaju da prošire preventivne mere, aktivnosti podizanja svesti, obuke, specijalizovane usluge podrške i da obezbede reakciju policijskih i drugih organa koja je više usmerena na traumu, i to na sve oblike nasilja nad ženama – ne samo porodično nasilje, već i na rane i prinudne brakove, seksualno nasilje i uznemiravanje, kao i na digitalnu dimenziju nasilja.
(Beta, 25.09.2025)