Telo Saveta Evrope poziva na zaštitu žena u Srbiji od svih oblika nasilja

Grupa eksperata Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja (GREVIO) pozvala je vlasti Srbije na hitnu akciju radi obezbeđivanja resursa za efikasnu zaštitu i podršku ženama žrtvama nasilja, kao i u oblasti procesuiranja počinalaca i zaštite žrtava tokom istraga i sudskih postupaka.

Pružanje podrške, zaštite i pravde žrtvama nasilja nad ženama u Srbiji glavna je tema novog izveštaja GREVIO koji pokriva period od objavljivanja osnovnog izveštaja GREVIO o Srbiji u januaru 2020. godine do početka jula 2025. U danas objavljenom izveštaju ocenjuju se mere koje su preduzele srpske vlasti radi prevencije nasilja prema ženama i nasilja u porodici, sa fokusom na žrtve i predlažu dalji koraci za poboljšanje situacije. Vlasti se posebno pozivaju da