Škero: Vučić izvodi državni udar, menja ministre kao igračke, ponižava premijera

Bivša predsednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero izjavila je da je "trenutno na delu državni udar koji sprovodi predsednik Srbije, neprikriveno preuzimajući u svoje ruke i izvršnu i zakonodavnu i sudsku vlast".

"Državni udar je po definiciji smena vlasti protivustavnim sredstvima, a izvodi ga politička frakcija, vojska ili neki visoki državni zvaničnik. A šta se kod nas dešava? Predsednik duže vreme, a sada već potpuno ogoljeno i pritivustavno kontroliše komplentu izvršnu vlast", rekla je Škero u intevju za nedeljnik Vreme.

Navela je da "više ne znamo ne samo ko su ministri, nego ni ko je predsedenik vlade" i naglasila "menja ih kao igračke. Javno ponižava premijera, koji ima najveća ustavna ovlašćenja u unutrašnjoj politici. Preti nosiocima pravosudnih funkcija ako ne rade onako kako on očekuje".

Naglasila je da protesti građana i studenata ne mogu biti proglašeni državnim udarom.

"Ako se vlast menja na ulici, to se zove revolucija. A studenti su tražili samo da institucije rade svoj posao, da se utvrdi odgovornost za tragedije i da se raspišu izbori. To nije revolucija, već legitimni zahtev građana", objasnila je Škero.

Odbacila je tvrdnje o "tužilačkom državnom udaru" nakon hapšenja bivših ministara.

"Tragično je da se sprovođenje zakona naziva udarom. Kada su tužioci pokrenuli istragu o korupciji, vlast je reagovala napadima i rasformirala policijsku Udarnu grupu", rekla je Škero.

Posebno je upozorila na "ogroman pritisak preko režimskih medija, u kojima predsednik određuje ko je kriv, a ko nije".

Kako je dodala, "nijedna televizija sa nacionalnom frekvencijom nije omogućila niti jednom sudiji i tužiocu koji ukazuje na političke pritiske na pravosuđe, da se obrati građanima".

Kao primer selektivne pravde navela je slučaj studenta Bogdana Jovičića, u pritvoru zbog navodnog razbijanja prozora, dok su nasilnici koji su napadali studente abolicijom proglašeni "junacima".

"To je poruka da je nasilje nad građanima dozvoljeno i poželjno", rekla je Škero i dodala da su događaji u Novom Sadu, kada je policija brutalno tukla građane, prekretnica. "To nije bila prekomerna sila, to je bila tortura".

Za budućnost, ističe da će nova vlast i pravosuđe morati da se suoče sa svim zloupotrebama i odgovornima.

"Nakon petooktobarskih promena napravili smo mnogo propusta. To se ne sme ponoviti. Moraju se sankcionisati i oni koji su činili zlo i oni koji su pasivno posmatrali kako se uzurpira vlast. Pravosuđe mora da bude i stručno i etično – jer bez toga nema ni države ni demokratije", poručila je Škero.