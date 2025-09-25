Škero: Vučić izvodi državni udar, menja ministre kao igračke, ponižava premijera

“Državni udar je po definiciji smena vlasti protivustavnim sredstvima, a izvodi ga politička frakcija, vojska ili neki visoki državni zvaničnik.

A šta se kod nas dešava? Predsednik duže vreme, a sada već potpuno ogoljeno i pritivustavno kontroliše komplentu izvršnu vlast”, rekla je Škero u intevju za nedeljnik Vreme. Navela je da “više ne znamo ne samo ko su ministri, nego ni ko je predsedenik vlade” i naglasila “menja ih kao igračke. Javno ponižava premijera, koji ima najveća ustavna ovlašćenja u unutrašnjoj politici. Preti nosiocima pravosudnih funkcija ako ne rade onako kako on očekuje”. Naglasila je da