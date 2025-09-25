Škero: Vučić izvodi državni udar, menja ministre kao igračke, ponižava premijera

Radio sto plus pre 27 minuta
Škero: Vučić izvodi državni udar, menja ministre kao igračke, ponižava premijera

“Državni udar je po definiciji smena vlasti protivustavnim sredstvima, a izvodi ga politička frakcija, vojska ili neki visoki državni zvaničnik.

A šta se kod nas dešava? Predsednik duže vreme, a sada već potpuno ogoljeno i pritivustavno kontroliše komplentu izvršnu vlast”, rekla je Škero u intevju za nedeljnik Vreme. Navela je da “više ne znamo ne samo ko su ministri, nego ni ko je predsedenik vlade” i naglasila “menja ih kao igračke. Javno ponižava premijera, koji ima najveća ustavna ovlašćenja u unutrašnjoj politici. Preti nosiocima pravosudnih funkcija ako ne rade onako kako on očekuje”. Naglasila je da
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Škero: Vučić izvodi državni udar, menja ministre kao igračke, ponižava premijera

Škero: Vučić izvodi državni udar, menja ministre kao igračke, ponižava premijera

Beta pre 52 minuta
Škero: Vučić izvodi državni udar, menja ministre kao igračke, ponižava premijera

Škero: Vučić izvodi državni udar, menja ministre kao igračke, ponižava premijera

N1 Info pre 1 sat
Škero: Vučić izvodi državni udar, menja ministre kao igračke, ponižava premijera

Škero: Vučić izvodi državni udar, menja ministre kao igračke, ponižava premijera

Nova pre 1 sat
Škero: Vučić izvodi državni udar, menja ministre kao igračke, ponižava premijera

Škero: Vučić izvodi državni udar, menja ministre kao igračke, ponižava premijera

Danas pre 47 minuta
Vida Petrović Škero: “Na delu je državni udar koji sprovodi predsednik, preuzimajući sve tri grane vlasti”

Vida Petrović Škero: “Na delu je državni udar koji sprovodi predsednik, preuzimajući sve tri grane vlasti”

Serbian News Media pre 1 sat
Škero: Vučić izvodi državni udar, menja ministre kao igračke, ponižava premijera

Škero: Vučić izvodi državni udar, menja ministre kao igračke, ponižava premijera

Novi magazin pre 42 minuta
Bivša predsednica Vrhovnog suda: Vučić sprovodi državni udar

Bivša predsednica Vrhovnog suda: Vučić sprovodi državni udar

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Politika, najnovije vesti »

Dekan Fizičkog fakulteta: Vlast srlja i uvodi društvo u represiju jer nema izbora

Dekan Fizičkog fakulteta: Vlast srlja i uvodi društvo u represiju jer nema izbora

Beta pre 12 minuta
Studenti u Kragujevcu nastavljaju blokadu Rektorata, traže ostavku rektora

Studenti u Kragujevcu nastavljaju blokadu Rektorata, traže ostavku rektora

NIN pre 7 minuta
Đurić sa Lavrovom u Njujorku: Srbija opredeljena za jačanje saradnje sa Rusijom

Đurić sa Lavrovom u Njujorku: Srbija opredeljena za jačanje saradnje sa Rusijom

NIN pre 7 minuta
Zbog mađarskih blokada – kraj jednoglasnog odlučivanja u EU?

Zbog mađarskih blokada – kraj jednoglasnog odlučivanja u EU?

Dojče vele pre 22 minuta
Trump menja ton o Ukrajini - pritisak je sada na Evropi, ne na Rusiji

Trump menja ton o Ukrajini - pritisak je sada na Evropi, ne na Rusiji

Bloomberg Adria pre 22 minuta