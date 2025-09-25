Donald Tramp odlučan: "Izrael neće moći da prisvoji teritoriju koju trenutno kontroliše Palestinska uprava"

Blic pre 51 minuta
Donald Tramp odlučan: "Izrael neće moći da prisvoji teritoriju koju trenutno kontroliše Palestinska uprava"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp obećao je da neće dozvoliti izraelskom premijeru Bendžaminu Netanjahuu da anektira Zapadnu obalu, izjavilo je šest osoba koje su upoznate sa situacijom, piše američki Politiko.

Dve od tih osoba su naglasile da je Tramp tokom sastanka sa arapskim liderima bio vrlo odlučan po tom pitanju, ističući da Izrael neće moći da prisvoji teritoriju koju trenutno kontroliše Palestinska uprava, a ne Hamas. Prema dostupnim informacijama, prekid vatre koji bi okončao gotovo dvogodišnji rat između Izraela i Hamasa još nije ni blizu postizanja. U isto vreme, Trampova administracija je predstavila - belu knjigu - u kojoj je izložen njihov plan za okončanje
