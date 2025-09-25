Politiko: Tramp obećao arapskim liderima da neće biti izraelske aneksije Zapadne obale

Danas pre 6 sati  |  FoNet
Politiko: Tramp obećao arapskim liderima da neće biti izraelske aneksije Zapadne obale

Američki predsednik Donald Tramp je na jučerašnjem sastanka sa liderima arapskih zemlja obećao da neće dozvoliti izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu da anektira Zapadnu obalu, reklo je Politiku šest osoba upoznatih sa tim razgovorom.

Dve od tih osoba su rekle da je Tramp bio čvrst po tom pitanju i da je obećao da Izraelu neće biti dozvoljeno da pripoji Zapadnu obalu, kojom upravlja Palestinska uprava, a ne Hamas. Još jedna osoba upoznata sa razgovorima navela je da, uprkos Trampovom uveravanju, prekid vatre kojim bi se okončao skoro dvogodišnji rat Izraela protiv Hamasa nije ni blizu ostvarenja. Dve druge osobe upoznate sa ovom temom rekle su da su Tramp i njegov tim arapskim liderima
