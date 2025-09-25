"Možda odlože sankcije NIS-u, još jednom": Vučić pozvao Trampa da poseti Srbiju

Blic pre 6 sati
"Možda odlože sankcije NIS-u, još jednom": Vučić pozvao Trampa da poseti Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Njujorku da je sa državnim sekretarom SAD Marko Rubijom imao dobar, ali ne lak razgovor oko američkih sankcija NIS-u i da bi one možda mogle da budu odložene još samo jednom na mesec dana, ali da nije optimista, kao i da je i zvanično pozvao predsednika SAD Donalda Trampa da poseti Srbiju.

"Ono što je u razgovoru sa sekretarom Rubijom bilo važno, rekao bih da je ton bio prijateljski, razgovor je bio iskren, otvoren, izuzetno sadržajan. Pozvao sam predsednika Trampa zvanično preko Stejt departmenta i NSC-a da poseti Srbiju. Govorili smo o svim važnim temama. Nije bio lak razgovor oko sankcija NIS-u i molio sam za produženje još mesec ili dva, ali želim samo da vam kažem da to neće biti jednostavno", rekao je Vučić novinarima posle govora na Generalnoj
Danas pre 2 sata
Aleksandar VučićNjujorkPredsednik SrbijeDonald Tramp

RTV pre 1 sat
