Vučić: Ne verujem da ćemo dobiti novo odlaganje sankcija NIS-u

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Vučić: Ne verujem da ćemo dobiti novo odlaganje sankcija NIS-u

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ga tokom dana u Njujorku očekuje sastanak sa američkim ministrom finansija Skotom Besentom o američkim carinama prema Srbiji i načinima da se pronađe neko rešenje za budućnost, a istakao je da nije bio lak razgovor sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom o NIS.

Vučić je novinarima iz Srbije koji izveštavaju o njegovoj poseti Ujedinjenim nacijama preneo da je razgovor sa američkim državnim sekretarom bio u prijateljskom tonu, otvoren i iskren. Pozvao sam zvanično predsednika Donalda Trampa, preko Stejt departmenta, da poseti Srbiju, rekao je Vučić i napomenuo da sa Rubiom nije bilo lak razgovor oko NIS. „Molio sam za produženje još mesec ili dva, ali želim da vam kažem da to neće biti jednostavno. I ako slučajno donesu
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Možda odlože sankcije NIS-u, još jednom": Vučić pozvao Trampa da poseti Srbiju

"Možda odlože sankcije NIS-u, još jednom": Vučić pozvao Trampa da poseti Srbiju

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNjujorkPredsednik SrbijeDonald Tramp

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić: Ne verujem da ćemo dobiti novo odlaganje sankcija NIS-u

Vučić: Ne verujem da ćemo dobiti novo odlaganje sankcija NIS-u

Danas pre 1 sat
Istražujemo: Zašto je struja u Srbiji skuplja nego u trećini Evrope

Istražujemo: Zašto je struja u Srbiji skuplja nego u trećini Evrope

Radar pre 1 sat
Dva trgovinska lanca prekršila uredbu o ograničavanju marži, moraju da plate 25,5 miliona dinara

Dva trgovinska lanca prekršila uredbu o ograničavanju marži, moraju da plate 25,5 miliona dinara

Danas pre 5 sati
"Možda odlože sankcije NIS-u, još jednom": Vučić pozvao Trampa da poseti Srbiju

"Možda odlože sankcije NIS-u, još jednom": Vučić pozvao Trampa da poseti Srbiju

Blic pre 4 sati
Potpisan ugovor o realizaciji prvog projekta u Srbiji u okviru sporazuma o podeli rizika između EBRD i Banca Intesa

Potpisan ugovor o realizaciji prvog projekta u Srbiji u okviru sporazuma o podeli rizika između EBRD i Banca Intesa

Nedeljnik pre 1 dan