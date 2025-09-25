Vučić: Ne verujem da ćemo dobiti novo odlaganje sankcija NIS-u

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ga tokom dana u Njujorku očekuje sastanak sa američkim ministrom finansija Skotom Besentom o američkim carinama prema Srbiji i načinima da se pronađe neko rešenje za budućnost, a istakao je da nije bio lak razgovor sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom o NIS.

Vučić je novinarima iz Srbije koji izveštavaju o njegovoj poseti Ujedinjenim nacijama preneo da je razgovor sa američkim državnim sekretarom bio u prijateljskom tonu, otvoren i iskren. Pozvao sam zvanično predsednika Donalda Trampa, preko Stejt departmenta, da poseti Srbiju, rekao je Vučić i napomenuo da sa Rubiom nije bilo lak razgovor oko NIS. „Molio sam za produženje još mesec ili dva, ali želim da vam kažem da to neće biti jednostavno. I ako slučajno donesu