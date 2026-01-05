Uvedena ciljana konvalidacija: Nova mogućnost za upis imovine u katastar po starim ispravama

Ekapija pre 2 sata
Uvedena ciljana konvalidacija: Nova mogućnost za upis imovine u katastar po starim ispravama
Ilustracija (Foto: Shutterstock.com/Julien Tromeur) Republički geodetski zavod saopštio je da je počela primena izmena i dopuna Zakona o državnom premeru i katastaru, kojima je uvedena ciljana konvalidacija koja građanima Srbije omogućava upis prava u katastar i u slučajevima kada to ranije nije bilo moguće zbog formalnih nedostataka stare dokumentacije koje raniji zakon nije dozvoljavao. Ova mogućnost namenjena je građanima koji poseduju stare ugovore, sudske ili
