Uvedena ciljana konvalidacija: Nova mogućnost za upis imovine u katastar po starim ispravama

Republički geodetski zavod saopštio je da je počela primena izmena i dopuna Zakona o državnom premeru i katastaru, kojima je uvedena ciljana konvalidacija koja građanima Srbije omogućava upis prava u katastar i u slučajevima kada to ranije nije bilo moguće zbog formalnih nedostataka stare dokumentacije koje raniji zakon nije dozvoljavao. Ova mogućnost namenjena je građanima koji poseduju stare ugovore, sudske ili