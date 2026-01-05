RGZ: Nova mogućnost za upis imovine u katastar po starim ispravama

Republički geodetski zavod (RGZ) objavio je danas da je počela primena izmena i dopuna Zakona o državnom premeru i katastaru, kojima je uvedena ciljana konvalidacija koja građanima Srbije omogućava upis prava u katastar i u slučajevima kada to ranije nije bilo moguće zbog formalnih nedostataka stare dokumentacije koje raniji zakon nije dozvoljavao.

Ova mogućnost namenjena je građanima koji poseduju stare ugovore, sudske ili upravne odluke i druge isprave, nastale pre više godina ili decenija, a koje do sada nisu mogle da budu sprovedene u katastru zbog neispunjenih formalnih uslova, nevedeno je u saopštenju.

Kako je istaknuto, ciljana konvalidacija uvodi dve ključne novine.

Prvo, precizirano je, omogućena je pojednostavljena elektronska procedura za proveru starih isprava, koju građani mogu da koriste samostalno, bez obaveze angažovanja advokata.

Isprave se podnose elektronski, uz identifikaciju putem sistema eUprave, a za pokretanje postupka dovoljan je mobilni telefon.

Drugo, zakon uvodi posebne slučajeve upisa, u kojima je upis prava moguć i kada nisu ispunjeni tradicionalni formalni uslovi, kao što je, na primer, nepostojanje bezuslovne izjave o dozvoli upisa kod ugovora starijih od 30 godina.

Mogu se podneti ugovori overeni pre 1. septembra 2014. godine, kao i druge isprave nastale do 8. juna 2018. godine.

Podnošenje starih isprava nije vremenski ograničeno.

Prijava se podnosi putem posebne aplikacije na zvaničnoj veb prezentaciji RGZ (www.rgz.gov.rs), putem opcije Ciljana konvalidacija – Prijave.

Aplikacija ne zahteva unos podataka o nepokretnosti, jer RGZ te podatke proverava na osnovu dostavljene dokumentacije.

Na sajtu RGZ dostupna su detaljna pisana uputstva, kao i video obuka koja građane, korak po korak, vodi kroz ceo postupak podnošenja prijave (link: https://www.youtube.com/watch?v=Sv5zVd3X9h0&list=PL4nWygUhPGzkb1015i3UqXUtiCK-5V5Jr ), uz dodatna pojašnjenja za primenu pojedinih posebnih slučajeva ciljanje konvalidacije.

Ukoliko isprave ne mogu da budu osnov za upis, građani će dobiti jasno obaveštenje i uputstvo za dalje postupanje.

Kako je istaknuto, ciljana konvalidacija ne zamenjuje postupak evidentiranja nekretnina "Svoj na svome", već se sa njim dopunjuje i može se voditi paralelno.

Iz RGZ su ukazali da je ciljana konvalidacija namenjena je građanima koji zbog formalnih nedostataka stare dokumentacije nisu mogli da upišu svoja prava u katastar.

Najčešći problemi koje ovaj postupak rešava su ugovori bez saglasnosti za upis, jer kod ugovora zaključenih pre više decenija, saglasnost prodavca za upis često ne postoji ili nije dostupna, što više ne mora da bude prepreka za upis.

Postupak može koristiti i pri rešavanju hipoteke stare 30 i više godina bez potvrde za brisanje, potom za neusklađenost površine ili podataka o nepokretnosti, za nedostatak upotrebne dozvole za starije objekte, kao i u slučejevima odluke sudova ili organa bez klauzule pravnosnažnosti, ali i pri neusklađenost podataka o licima u dokumentaciji.

Kako se dodaje, razlike u imenu, prezimenu ili drugim ličnim podacima u starim ispravama više ne moraju da budu razlog za odbijanje zahteva, ako se može utvrditi identitet.

Ciljana konvalidacija omogućava da se realna imovinska prava, koja su godinama postojala ali nisu bila evidentirana, konačno provere i upišu u katastar na siguran i pouzdan način, naveli su iz RGZ.