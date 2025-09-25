Narodna skupština RS donela odluku: Stali uz Dodika, stranke samostalno odlučuju o učešću na izborima

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su izmene zaključaka kojima se od stranaka u Republici Srpskoj traži da se izjasne o učešću na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske.

Zaključci su usvojeni sa 48 glasova za, 3 protiv i bez uzdržanih, nakon dugotrajne rasprave na posebnoj sednici, prenosi RTRS. U zaključcima se naglašava da je predsednika RS Milorada Dodika izabrao narod Republike Srpske na demokratskim izborima i da će stranke samostalno odlučiti o svom učešću u izborima. Pozivaju se sve stranke da razmotre svoje učešće u kontekstu zaštite srpskog naroda i Republike Srpske od mogućih štetnih posledica. Zaključak stupa na snagu