Narodna skupština RS: Stranke samostalno da odluče o učešću na predsedničkim izborima

Danas pre 3 sata  |  Beta
Narodna skupština RS: Stranke samostalno da odluče o učešću na predsedničkim izborima
Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) usvojila je večeras zaključak prema kojem političke partije u RS treba samostalno da odluče da li će ili ne učestvovati na prevremenim izborima za predsednika ovog bosanskohercegovačkog entiteta koje je Centralna izborna komisija BiH (CIK) zakazala za 23. novembar. “Narodna skupština podseća da je predsednika RS Milorada Dodika izabrao narod Republike Srpske na demokratskim i slobodnim izborima. U nameri da zaštiti srpski
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Narodna skupština RS donela odluku: Stali uz Dodika, stranke samostalno odlučuju o učešću na izborima

Narodna skupština RS donela odluku: Stali uz Dodika, stranke samostalno odlučuju o učešću na izborima

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaPredsednički izboriMilorad DodikIzbori

Politika, najnovije vesti »

Đurić: Osmani se prošvercovala u zgradu UN, uložili smo protestnu notu

Đurić: Osmani se prošvercovala u zgradu UN, uložili smo protestnu notu

Telegraf pre 1 sat
Narodna skupština RS donela odluku: Stali uz Dodika, stranke samostalno odlučuju o učešću na izborima

Narodna skupština RS donela odluku: Stali uz Dodika, stranke samostalno odlučuju o učešću na izborima

Blic pre 1 sat
Na Krfu se danas obeležava sećanje na iskrcavanje i prihvat Srba 1916. godine: Komemoraciju predvodi premijer Macut

Na Krfu se danas obeležava sećanje na iskrcavanje i prihvat Srba 1916. godine: Komemoraciju predvodi premijer Macut

Blic pre 4 sati
Manojlović: Zašto Vučić ćuti na Trampovu izjavu da je sprečio rat između Srbije i tzv. Kosova?

Manojlović: Zašto Vučić ćuti na Trampovu izjavu da je sprečio rat između Srbije i tzv. Kosova?

Danas pre 4 sati
Vučić u UN: Nudim Beograd kao mesto dijaloga za sve svetske sukobe

Vučić u UN: Nudim Beograd kao mesto dijaloga za sve svetske sukobe

Danas pre 4 sati