Narodna skupština RS: Stranke samostalno da odluče o učešću na predsedničkim izborima

Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) usvojila je večeras zaključak prema kojem političke partije u RS treba samostalno da odluče da li će ili ne učestvovati na prevremenim izborima za predsednika ovog bosanskohercegovačkog entiteta koje je Centralna izborna komisija BiH (CIK) zakazala za 23. novembar. “Narodna skupština podseća da je predsednika RS Milorada Dodika izabrao narod Republike Srpske na demokratskim i slobodnim izborima. U nameri da zaštiti srpski