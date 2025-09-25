„Bez slobodnog Univerziteta nema slobodnog društva“: Održan skup podrške studentima Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu

Danas pre 1 sat  |  FoNet
„Bez slobodnog Univerziteta nema slobodnog društva“: Održan skup podrške studentima Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu…

On je na skupu pod geslom „Nema predaje – FILUM branimo svi“, na platou ispred zgrade Rektorata, koju od početka studentskih protesta blokiraju studenti FILUM, pozvao nadležne institucije da stanu u odbranu autonomije Univerziteta i da zaustave dalje urušavanje akademskog integriteta.

Vujičić je poručio da studenti i univerzitetski profesori neće odustati i neće dozvoliti da im se oduzme sloboda, „jer bez slobodnog Univerziteta nema slobodnog društva“. Na skupu podrške održanom na platou ispred zgrade Rektorata Univerziteta, okupljenima se obratila i studentkinja FILUM Mirna Paznović, koja je ih je obavestila da će oni nastaviti blokadu, čak i ako budu nasilno izbačeni iz prostorija Rektorata. Paznović je najavila osnivanje nove studentske
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

„Nema predaje – FILUM branimo svi!“: Večeras skup podrške studentima u Kragujevcu

„Nema predaje – FILUM branimo svi!“: Večeras skup podrške studentima u Kragujevcu

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevac

Društvo, najnovije vesti »

Hitno se povlači popularna kobasica sa Hrvatskog tržišta: Proizvod može predstavljati zdravstveni rizik

Hitno se povlači popularna kobasica sa Hrvatskog tržišta: Proizvod može predstavljati zdravstveni rizik

Blic pre 12 minuta
Vremenska prognoza za četvrtak, 25. septembar: Promenljivo oblačno i toplo, ponegde kiša

Vremenska prognoza za četvrtak, 25. septembar: Promenljivo oblačno i toplo, ponegde kiša

Beta pre 42 minuta
Promenljivo oblačno i relativno toplo, mestimično s kišom, do 27 stepeni

Promenljivo oblačno i relativno toplo, mestimično s kišom, do 27 stepeni

RTV pre 57 minuta
Nestaju i milioni i avioni

Nestaju i milioni i avioni

Radar pre 1 sat
Vučićev lojalista na zadatku

Vučićev lojalista na zadatku

Radar pre 1 sat