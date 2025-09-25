„Bez slobodnog Univerziteta nema slobodnog društva“: Održan skup podrške studentima Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu…

On je na skupu pod geslom „Nema predaje – FILUM branimo svi“, na platou ispred zgrade Rektorata, koju od početka studentskih protesta blokiraju studenti FILUM, pozvao nadležne institucije da stanu u odbranu autonomije Univerziteta i da zaustave dalje urušavanje akademskog integriteta.

Vujičić je poručio da studenti i univerzitetski profesori neće odustati i neće dozvoliti da im se oduzme sloboda, „jer bez slobodnog Univerziteta nema slobodnog društva“. Na skupu podrške održanom na platou ispred zgrade Rektorata Univerziteta, okupljenima se obratila i studentkinja FILUM Mirna Paznović, koja je ih je obavestila da će oni nastaviti blokadu, čak i ako budu nasilno izbačeni iz prostorija Rektorata. Paznović je najavila osnivanje nove studentske