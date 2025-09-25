Kraj blokade: Studenti FILUM-a napustili Rektorat posle deset meseci

Kraj blokade: Studenti FILUM-a napustili Rektorat posle deset meseci

Studenti FILUM-a prekinuli su danas desetomesečnu blokadu Rektorata.

Ovu odluku doneli su na studentskom plenumu. Odluka je doneta posle ulaska policije u zgradu Rektorata, nakon čega su studenti ocenili da njihov boravak u zgradi više nije bezbedan, zbog čega su kako kažu odlučili da se povuku. Ipak, studenti su poručili da nije važan cilj, već put, kao i da je ovo za njih jedno novo životno iskustvo. Blokada Rektorata trajala je od decembra prošle godine.
