Kraj blokade: Studenti FILUM-a napustili Rektorat posle deset meseci

Studenti FILUM-a prekinuli su danas desetomesečnu blokadu Rektorata.

Ovu odluku doneli su na studentskom plenumu. Odluka je doneta posle ulaska policije u zgradu Rektorata, nakon čega su studenti ocenili da njihov boravak u zgradi više nije bezbedan, zbog čega su kako kažu odlučili da se povuku. Ipak, studenti su poručili da nije važan cilj, već put, kao i da je ovo za njih jedno novo životno iskustvo. Blokada Rektorata trajala je od decembra prošle godine.