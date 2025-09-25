”Odluka je besmislena” Dodik: Nikada nisam bio u Estoniji i nisam imao nameru da tamo idem

Dnevnik pre 1 sat
”Odluka je besmislena” Dodik: Nikada nisam bio u Estoniji i nisam imao nameru da tamo idem

BANjALUKA: Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik komentarisao je odluku Estonije da mu uvede sankcije, istakavši da u toj zemlji nikada nije bio niti je imao nameru da tamo ide.

Primetio je i da je ovom odlukom Estonija "bar na jedan dan Sarajevo učinila srećnim". "Kada Estonija govori o separatizmu i nekoga za to optužuje, isto je kao i kada pijanac govori o štetnosti alkohola. Nikada nisam bio u Estoniji, niti sam imao nameru da tamo idem, tako da je odluka o zabrani ulaska krajnje besmislena. Samo su Sarajevo, bar na jedan dan, učinili srećnim", napisao je Dodik na platformi Iks. Kada Estonija govori o separatizmu i nekoga za to
