Estonija uvela sankcije Dodiku, on kaže - tamo nisam nikad ni bio

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Estonija uvela sankcije Dodiku, on kaže - tamo nisam nikad ni bio
Ministar spoljnih poslova Estonije Margus Tsahkna je objavio da ta država uvodi sankcije lideru vladajuće koalicije u Republici Srpskoj Miloradu Dodiku i Irini Vlah, guvernerki Gagauzije, autonomne ovlasti u Moldaviji, jer podrivaju suverenitet i teritorijalni integritet BiH i Moldavije i podstiču separatizam. "Estonija neće tolerisati one koji podrivaju suverenitet i podstiču separatizam. Uvodimo sankcije Irini Vlah i Miloradu Dodiku. Njihove aktivnosti krše norme
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Dodik posle sankcija Estonije: Nikada nisam tamo bio, niti imao nameru da idem

Dodik posle sankcija Estonije: Nikada nisam tamo bio, niti imao nameru da idem

RTS pre 27 minuta
Estonija uvela sankcije Dodiku

Estonija uvela sankcije Dodiku

Radio 021 pre 57 minuta
Estonija uvela sankcije Dodiku, on kaže - tamo nisam nikad ni bio

Estonija uvela sankcije Dodiku, on kaže - tamo nisam nikad ni bio

Novi magazin pre 1 sat
Estonija uvela sankcije Dodiku, on ekspresno odgovorio: „Nikad nisam bio u Estoniji i nemam nameru”

Estonija uvela sankcije Dodiku, on ekspresno odgovorio: „Nikad nisam bio u Estoniji i nemam nameru”

Sputnik pre 2 sata
Dodik posle odluke Estonije da mu uvede sankcije: Nikada tamo nisam bio i nemam nameru da odem

Dodik posle odluke Estonije da mu uvede sankcije: Nikada tamo nisam bio i nemam nameru da odem

Euronews pre 2 sata
”Odluka je besmislena” Dodik: Nikada nisam bio u Estoniji i nisam imao nameru da tamo idem

”Odluka je besmislena” Dodik: Nikada nisam bio u Estoniji i nisam imao nameru da tamo idem

Dnevnik pre 2 sata
"Odluka o zabrani ulaska krajnje besmislena" Dodik: Nikada nisam bio u Estoniji i nisam imao nameru da tamo idem

"Odluka o zabrani ulaska krajnje besmislena" Dodik: Nikada nisam bio u Estoniji i nisam imao nameru da tamo idem

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaEstonijaMilorad DodikMoldavija

Svet, najnovije vesti »

Bivši ruski funkcioner pronađen mrtav u Moskvi: Ovo je treća misteriozna smrt u nedelju dana: Telo Aleksandra Fedetova zatekli…

Bivši ruski funkcioner pronađen mrtav u Moskvi: Ovo je treća misteriozna smrt u nedelju dana: Telo Aleksandra Fedetova zatekli u sobi (foto)

Blic pre 17 minuta
"To će značiti rat": Ruski ambasador zapretio: Ako NATO obori ruski avion...

"To će značiti rat": Ruski ambasador zapretio: Ako NATO obori ruski avion...

Blic pre 22 minuta
Znate li kada je Srbija priznala Palestinu i šta je sa drugim zemljama Balkana?

Znate li kada je Srbija priznala Palestinu i šta je sa drugim zemljama Balkana?

Danas pre 1 sat
U Norveškoj zaplenjen dron kojim je stranac upravljao kod aerodroma Osla

U Norveškoj zaplenjen dron kojim je stranac upravljao kod aerodroma Osla

Danas pre 2 sata
Da li Tramp priprema teren da okrivi Evropu za neuspeh u Ukrajini?

Da li Tramp priprema teren da okrivi Evropu za neuspeh u Ukrajini?

Danas pre 2 sata