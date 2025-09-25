Estonija uvela sankcije Dodiku, on kaže - tamo nisam nikad ni bio

Ministar spoljnih poslova Estonije Margus Tsahkna je objavio da ta država uvodi sankcije lideru vladajuće koalicije u Republici Srpskoj Miloradu Dodiku i Irini Vlah, guvernerki Gagauzije, autonomne ovlasti u Moldaviji, jer podrivaju suverenitet i teritorijalni integritet BiH i Moldavije i podstiču separatizam. "Estonija neće tolerisati one koji podrivaju suverenitet i podstiču separatizam. Uvodimo sankcije Irini Vlah i Miloradu Dodiku. Njihove aktivnosti krše norme