Snažan zemljotres pogodio Venecuelu: Tlo se treslo i u Kolumbiji

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Snažan zemljotres pogodio Venecuelu: Tlo se treslo i u Kolumbiji

Zemljotres jačine 6,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je severozapadnu Venecuelu, saopštio je Američki geološki zavod.

Evropsko-mediteranski seizmološki centar objavio je da je zemljotres bio jačine 6,3 stepena. Prema podacima američkog zavoda, epicentar zemljotresa je bio 24 kilometra istočno-severoistočno od zajednice Mene Grande u državi Zulija, više od 600 kilometara zapadno od glavnog grada Karakasa. Zemljotres je zabeležen na dubini od 7,8 kilometara. Potrese su osetili stanovnici u više venecuelanskih država, kao i u susednoj Kolumbiji, što je izazvalo evakuaciju stambenih i
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Snažan zemljotres jačine 6,2 pogodio severozapad Venecuele (VIDEO)

Snažan zemljotres jačine 6,2 pogodio severozapad Venecuele (VIDEO)

Vesti online pre 6 minuta
Zemljotres od 6,5 Rihtera pogodio Venecuelu: Ljuljale se zgrade, oštećena crkva, ljudi panično bežali (video)

Zemljotres od 6,5 Rihtera pogodio Venecuelu: Ljuljale se zgrade, oštećena crkva, ljudi panično bežali (video)

Blic pre 2 sata
Zemljotres od 6,5 Rihtera pogodio Venecuelu: Isplivali jezivi snimci, ljudi u panici beže na sve strane (video)

Zemljotres od 6,5 Rihtera pogodio Venecuelu: Isplivali jezivi snimci, ljudi u panici beže na sve strane (video)

Mondo pre 2 sata
Zemljotres jačine 6,5 Rihtera izazvao paniku Ljudi počeli da vrište i beže, haos u Venecueli (video)

Zemljotres jačine 6,5 Rihtera izazvao paniku Ljudi počeli da vrište i beže, haos u Venecueli (video)

Alo pre 2 sata
Zemljotres jačine 6,2 pogodio severozapad Venecuele

Zemljotres jačine 6,2 pogodio severozapad Venecuele

Politika pre 1 sat
Tlo počelo da se trese malo pre ponoći, ljudi panično beže iz lokala: Neverovatno jak zemljotres pogodio Venecuelu (video)

Tlo počelo da se trese malo pre ponoći, ljudi panično beže iz lokala: Neverovatno jak zemljotres pogodio Venecuelu (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Izuzetno jak zemljotres pogodio venecuelu, 6,5 Rihtera! Tlo počelo da se trese malo pre ponoći, ljudi panično beže iz lokala…

Izuzetno jak zemljotres pogodio venecuelu, 6,5 Rihtera! Tlo počelo da se trese malo pre ponoći, ljudi panično beže iz lokala, prvi snimci

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresVenecuela

Svet, najnovije vesti »

Nepoznati dronovi iznad nekoliko aerodroma u Danskoj, moguće da je reč o nečijoj šali

Nepoznati dronovi iznad nekoliko aerodroma u Danskoj, moguće da je reč o nečijoj šali

N1 Info pre 21 minuta
Italija šalje ratne brodove da prate humanitarnu flotilu za Gazu

Italija šalje ratne brodove da prate humanitarnu flotilu za Gazu

N1 Info pre 1 minut
Najviši stepen uzbune u danskoj! Panika zbog dronova iznad aerodroma, policija: "Nema sumnje da je ovo delo profesionalca"

Najviši stepen uzbune u danskoj! Panika zbog dronova iznad aerodroma, policija: "Nema sumnje da je ovo delo profesionalca"

Blic pre 11 minuta
Rusi “shvatili” namere Kijeva

Rusi “shvatili” namere Kijeva

Vesti online pre 16 minuta
Hamas izdao hitno upozorenje Izraelu

Hamas izdao hitno upozorenje Izraelu

NIN pre 1 minut