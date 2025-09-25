Snažan zemljotres pogodio Venecuelu: Tlo se treslo i u Kolumbiji

Zemljotres jačine 6,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je severozapadnu Venecuelu, saopštio je Američki geološki zavod.

Evropsko-mediteranski seizmološki centar objavio je da je zemljotres bio jačine 6,3 stepena. Prema podacima američkog zavoda, epicentar zemljotresa je bio 24 kilometra istočno-severoistočno od zajednice Mene Grande u državi Zulija, više od 600 kilometara zapadno od glavnog grada Karakasa. Zemljotres je zabeležen na dubini od 7,8 kilometara. Potrese su osetili stanovnici u više venecuelanskih država, kao i u susednoj Kolumbiji, što je izazvalo evakuaciju stambenih i