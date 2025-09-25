Zemljotres jačine 5,2 stepena pogodio Kamčatku

Politika
Epicentar u moru, 127 km od Petropavlovska

Zemljotres jačine 5,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Kamčatku na dalekom istoku Rusije, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od deset kilometara i udaljen 127 kilometara od grada Petropavlovska Kamčatskog. Očevici sa veb sajta EMSC navode da se potres osetio najpre slabo, a potom snažno i da je trajao oko 20 do 30 sekundi. Za sada nema izveštaja o
