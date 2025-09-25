Teretnjaci na izlazu iz zemlje čekaju najviše 180 minuta - na Batrovcima i Šidu

Euronews pre 24 minuta  |  Autor: Tanjug
Teretnjaci na izlazu iz zemlje čekaju najviše 180 minuta - na Batrovcima i Šidu

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, a na teretnim terminalima vozila se, na izlazu, zadržavaju najviše 180 minuta, i to na Batrovcima i Šidu.

Na Sremskoj Rači i na Kelebiji teretna vozila na izlazu čekaju 120 minuta, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", ni na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Na glavnim putnim pravcima saobraćaj je osrednjeg intenziteta, a sporija vožnja očekuje vozače na mestima gde se izvode radovi. Ulazimo u period
