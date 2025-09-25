Najduža zadržavanja teretnih vozila jutros na Sremskoj Rači

Danas pre 3 sata  |  FoNet
Najduže zadržavanje teretnih motornih vozila na graničnim prelazima jutros je u Sremskoj Rači, na izlazu iz Srbije, gde se čeka četiri sata, saopštilo je Javno preduzeće „Putevi Srbije“.

Na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavanje teretnih motornih vozila je tri sata, a u Šidu i Kelebiji čeka se dva sata. Teretnjaci moraju da čekaju 60 minuta na graničnom prelazu Gradina, na izlazu. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, navedeno je u saopštenju.
