Trijumf Zvezde protiv Dubaija: Crveno-beli treći na VTB Superkupu

Euronews pre 25 minuta  |  Autor: Euronews
Trijumf Zvezde protiv Dubaija: Crveno-beli treći na VTB Superkupu

Nakon izuzetno lošeg izdanja protiv CSKA, navijači Crvene zvezde su želeli da njihov tim pobedom i određenom "reakcijom" završi pripremni period.

Upravo su izabranici Janisa Sferopulosa to uradili jer su savladali Dubai 82:80 (22:19, 22:22, 15:20, 23:19) u meču za treće mesto na VTB Superkupu. Najefikasniji u pobedničkom timu je bio Džordan Nvora sa 19 poena, a pratili su ga Čima Moneke i Tajson Karter sa po 15. Na drugoj strani se istakao Kosta Kondić sa 15 poena, Avudu Abas je dodao 12, a Džanan Musa 11 poena. Prvi period je bio dosta izjednačen i nijedna ekipa nije uspela da se odvoji na neku osetniju
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Zvezdi utešna nagrada na VTB kupu, brine povreda Kenana

Zvezdi utešna nagrada na VTB kupu, brine povreda Kenana

Sportske.net pre 25 minuta
Tajson karter se crta kao lider crvene zvezde: Evroligaški sudar pripao crveno-belima!

Tajson karter se crta kao lider crvene zvezde: Evroligaški sudar pripao crveno-belima!

Hot sport pre 30 minuta
TVITOVI - Svaka čast Milanu Tomiću, a o igri...

TVITOVI - Svaka čast Milanu Tomiću, a o igri...

Sportske.net pre 15 minuta
Zvezdina pobeda u senci Kenanove povrede

Zvezdina pobeda u senci Kenanove povrede

Sportski žurnal pre 0 minuta
Zvezda posle velike borbe pobedila Dubai u generalki

Zvezda posle velike borbe pobedila Dubai u generalki

Sport klub pre 31 minuta
Zvezda se izborila sa Dubaijem, povredio se Kenan

Zvezda se izborila sa Dubaijem, povredio se Kenan

RTS pre 31 minuta
Zvezda srušila Dubai u Beogradu: Karter i Moneke blistali, Petruševu zviždala Arena

Zvezda srušila Dubai u Beogradu: Karter i Moneke blistali, Petruševu zviždala Arena

Nova pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaCSKADubaiKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Pobeda uz povredu koja brine: Zvezda osvojila treće mesto na VTB Superkupu

Pobeda uz povredu koja brine: Zvezda osvojila treće mesto na VTB Superkupu

Danas pre 31 minuta
SAD će pokušati da spreči da se Izraelu zabrani učešće na SP u fudbalu

SAD će pokušati da spreči da se Izraelu zabrani učešće na SP u fudbalu

Danas pre 1 sat
VK Radnički Kragujevac predstavio tim za visoke domete

VK Radnički Kragujevac predstavio tim za visoke domete

RTK pre 30 minuta
Zvezdi utešna nagrada na VTB kupu, brine povreda Kenana

Zvezdi utešna nagrada na VTB kupu, brine povreda Kenana

Sportske.net pre 25 minuta
Radnički predstavio tim za novu sezonu, Prlainović kapiten

Radnički predstavio tim za novu sezonu, Prlainović kapiten

RTS pre 30 minuta