B92 pre 2 sata
Zvezdi uspela generalka - Moneke, Nvora i Karter "sredili" Dubai

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Dubai 82:80 i osvojili treće mesto na turniru VTB Superkup.

Bila je ovo poslednja provera cvno-belih pred start sezone. Ekipa Janisa Sferopulosa poražena je dan ranije od moskovskog CSKA ubedljivo 67:89, ali se koliko toliko iskupila za taj debakl u meču sa Dubaijem, koji je odigrala daleko bolje. Briljirao je energični Čima Moneke sa 15 poena, 8 skokova, 3 asistencije i 4 ukradene lopte, zbirno je ostvario indeks korisnosti 27, uz Kartera i Nvoru dao ključan doprinos da pobeda ode na stranu crveno-belih. Nvora je meč
