Zvižduci za Petruševa i Anđušića

Crvena zvezda u meču za 3. mesto VTB Superkupa pobedila Dubai – 82:80

Skroman broj navijača, u Beogradskoj areni na utakmici za treće mesto VTB Superkupa, ovacijama je pozdravio svoje ljubimce – igrače Crvene zvezde. Ipak, za goste iz Emirata dobrodošlica nije bila tako topla, a zvižduci i negodovanje dosegli su najviše decibele kad je spiker najavio Filipa Petruševa i Danila Anđušića. Nekadašnji igrači večitih rivala u crveno-belom delu prestonice nisu rado viđeni gosti iz različitih pobuda, ali su bili „počašćeni“ jednakim