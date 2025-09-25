Studenti noć proveli u Rektoratu, na njihov poziv okupljaju se i građani, rektor, kažu studenti, pozvao policiju

Nakon jučerašnjeg burnog dana, kada je rektor Univerziteta u Kragujevcu, dr Vladimir Ranković ušao u Rektorat sa, kako su studenti rekli, „nepoznatim ljudima“ i sinoćnjeg protesta na platou ispred zgrade, studenti su noć proveli u Rektoratu. 08:30 Policija u uniformi, kako studenti kažu – na poziv rektora, ušla u zgradu. Dežurali su i građani, koji se i jutros, na poziv studenata okupljaju, kako bi onemogućili ulaz u zgradu.