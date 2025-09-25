Policija pronašla zapaljeni motor u budvi: Sumnja se da je korišćen u dvostrukom ubistvu - likvidirani škaljarci Belada i Ivanović

Kurir pre 58 minuta  |  Telegraf
Policija pronašla zapaljeni motor u budvi: Sumnja se da je korišćen u dvostrukom ubistvu - likvidirani škaljarci Belada i…

Istražitelji pokušavaju da utvrde da li je motor, koji je predveče pronađen zapaljen na teritoriji Budve, korišćen u dvostrukom ubistvu nadomak Cetinja.

Navodni pripadnici škaljarskog kriminalnog klana - Stefan Milo Belada i Andrija Ivanović, likvidirani su u selu Ugnji. Iz Uprave policije zvanično je saopšteno da su Belada i Ivanović pronađeni oko 15,45 mrtvi u automobilu koji je bio parkiran na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 metara od puta Cetinje - Budva. Prema nezvaničnim informacijama, policija proverava da li je motor poslužio izvršiocima za beg. Iz UP su kazali da intenzivno rade na
