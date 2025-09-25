Oglasilo se tužilaštvo nakon saobraćajke Darka Lazića: Evo da li postoje elementi krivičnog dela

Mondo pre 42 minuta  |  Jelena Sitarica
Oglasilo se tužilaštvo nakon saobraćajke Darka Lazića: Evo da li postoje elementi krivičnog dela

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina povređeni su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas, nešto posle ponoći, na autoputu kod Geneksa, kada se njihov automobil sudario se sa gradskim autobusom.

Vatrogasci su morali da izvlače Laziće iz smrskanog vozila, nakon čega su hitno hospitalizovani, a potom su jutros pušteni na kućno lečenje. Kako prenose domaći mediji, Darku je udmah urađen alko-test, a test na narkotike bio je negativan. Inače, Lazić je navodno imao 1,9 promila alkohola u krvi, ali je on u prvoj izjavi nakon nesreće demantovao da je pio. Sada se oglasilo i tužilaštvo, a saopštenje vam prenosimo u celosti: - Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog
