Koncerti Goblina i Marka Luisa u Nišu otkazani „usled pritisaka“

Naissus info pre 1 sat
Koncerti Goblina i Marka Luisa u Nišu otkazani „usled pritisaka“

Nastupi šabačkog benda Goblini i beogradskog umetnika Marka Luisa, planirani za ovaj vikend u Nišu, otkazani su zbog pritisaka, prenosi Balkanrock. Goblini i Marko Luis javno podržavaju studentske proteste koji se već deset meseci održavaju širom Srbije.

Klub Istina Mašina doneo je odluku da otkaže koncerte zbog, kako navode, „trenutne situacije i pritisaka“, javlja Balkanrock. Ovaj portal podseća da je koncert Marka Luisa trebalo da se održi večeras, dok je nastup Goblina bio zakazan za sutra. Niški klub oglasio se putem društvenih mreža i preneo sledeće obaveštenje: “Nažalost, usled trenutne situacije i pritisaka sa kojima se suočavamo, Istina Mašina je prinuđena da otkaže nastupe Marka Louisa i Goblina. Znamo da
Otvori na naissus.info

Povezane vesti »

Zbog pritisaka otkazani koncerti Marka Luisa i Goblina u Nišu

Zbog pritisaka otkazani koncerti Marka Luisa i Goblina u Nišu

Jugmedia pre 42 minuta
Koncerti Goblina i Marka Luisa u Nišu otkazani „usled pritisaka“

Koncerti Goblina i Marka Luisa u Nišu otkazani „usled pritisaka“

Nova pre 1 sat
Koncerti Goblina i Marka Luisa u Nišu otkazani "usled pritisaka"

Koncerti Goblina i Marka Luisa u Nišu otkazani "usled pritisaka"

N1 Info pre 2 sata
Otkazani nastupi Goblina i Marka Louisa u Nišu

Otkazani nastupi Goblina i Marka Louisa u Nišu

Balkan Rock pre 2 sata
„Usled trenutne situacije i pritisaka“ otkazani koncerti „Goblina“ i Marka Luisa u Nišu

„Usled trenutne situacije i pritisaka“ otkazani koncerti „Goblina“ i Marka Luisa u Nišu

Južne vesti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišLuisgoblini

Regioni, najnovije vesti »

Tehnička škola Pirot na konferenciji "Startuj Budućnost"

Tehnička škola Pirot na konferenciji "Startuj Budućnost"

Plus online pre 52 minuta
Zbog pritisaka otkazani koncerti Marka Luisa i Goblina u Nišu

Zbog pritisaka otkazani koncerti Marka Luisa i Goblina u Nišu

Jugmedia pre 42 minuta
UČENICA OŠ „NADA PURIĆ” LENA MANDIĆ PRVA VALJEVKA KOJA JE OSVOJILA NAGRADNO PUTOVANJE NA KRF U OKVIRU PROJEKTA “STOPAMA NAŠIH…

UČENICA OŠ „NADA PURIĆ” LENA MANDIĆ PRVA VALJEVKA KOJA JE OSVOJILA NAGRADNO PUTOVANJE NA KRF U OKVIRU PROJEKTA “STOPAMA NAŠIH PREDAKA”

Valjevska posla pre 22 minuta
Na jezeru u Šumaricama u toku trening pripadnika specijalizovanih jedinica civilne zaštite za spasavanje na vodi i pod vodom

Na jezeru u Šumaricama u toku trening pripadnika specijalizovanih jedinica civilne zaštite za spasavanje na vodi i pod vodom

Glas Šumadije pre 37 minuta
SPECIJALNA NAGRADA ZA FOTOGRAFA SRETENA PANTELIĆA NA DRUGOM MEMORIJALU DRAGOLJUBA TOŠIĆA U ČAČKU

SPECIJALNA NAGRADA ZA FOTOGRAFA SRETENA PANTELIĆA NA DRUGOM MEMORIJALU DRAGOLJUBA TOŠIĆA U ČAČKU

Valjevska posla pre 32 minuta