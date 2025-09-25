Koncerti Goblina i Marka Luisa u Nišu otkazani „usled pritisaka“

Nastupi šabačkog benda Goblini i beogradskog umetnika Marka Luisa, planirani za ovaj vikend u Nišu, otkazani su zbog pritisaka, prenosi Balkanrock. Goblini i Marko Luis javno podržavaju studentske proteste koji se već deset meseci održavaju širom Srbije.

Klub Istina Mašina doneo je odluku da otkaže koncerte zbog, kako navode, „trenutne situacije i pritisaka“, javlja Balkanrock. Ovaj portal podseća da je koncert Marka Luisa trebalo da se održi večeras, dok je nastup Goblina bio zakazan za sutra. Niški klub oglasio se putem društvenih mreža i preneo sledeće obaveštenje: “Nažalost, usled trenutne situacije i pritisaka sa kojima se suočavamo, Istina Mašina je prinuđena da otkaže nastupe Marka Louisa i Goblina. Znamo da