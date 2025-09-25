Donald Tramp u UN: tvrdnje o 'trostrukoj sabotaži' i kritike prema Evropi i UN

Naslovi.ai pre 2 sata

Tramp je optužio tehničke kvarove tokom govora u UN i upozorio na izazove za Evropu, dok stručnjaci komentarišu njegove stavove o Ukrajini.

Predsednik SAD Donald Tramp je tokom govora na Generalnoj skupštini UN u Njujorku optužio za "trostruku sabotažu" kvar pokretnih stepenica, telepromptera i tehničke probleme sa zvukom, zbog čega je zatražio hitnu istragu UN. Beta Danas BBC News Južne vesti RTS

Tramp je u govoru kritikovao rad UN i istakao da je zaustavio sedam ratova, dok je Nemačku pohvalio. Takođe je upozorio da Evropa ostaje prepuštena sama sebi suočena sa problemima poput migracija, NATO saveza i rata u Ukrajini. Blic B92 Danas

Stručnjaci ocenjuju da Trampova retorika o Ukrajini i ratobornost ne predstavljaju zaokret u američkoj politici, dok Pentagon vidi ruske akcije kao potencijalnu pretnju NATO granicama. RTS