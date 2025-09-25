Donald Tramp u UN: tvrdnje o 'trostrukoj sabotaži' i kritike prema Evropi i UN

Naslovi.ai pre 2 sata
Donald Tramp u UN: tvrdnje o 'trostrukoj sabotaži' i kritike prema Evropi i UN

Tramp je optužio tehničke kvarove tokom govora u UN i upozorio na izazove za Evropu, dok stručnjaci komentarišu njegove stavove o Ukrajini.

Predsednik SAD Donald Tramp je tokom govora na Generalnoj skupštini UN u Njujorku optužio za "trostruku sabotažu" kvar pokretnih stepenica, telepromptera i tehničke probleme sa zvukom, zbog čega je zatražio hitnu istragu UN. Beta Danas BBC News Južne vesti RTS

Tramp je u govoru kritikovao rad UN i istakao da je zaustavio sedam ratova, dok je Nemačku pohvalio. Takođe je upozorio da Evropa ostaje prepuštena sama sebi suočena sa problemima poput migracija, NATO saveza i rata u Ukrajini. Blic B92 Danas

Stručnjaci ocenjuju da Trampova retorika o Ukrajini i ratobornost ne predstavljaju zaokret u američkoj politici, dok Pentagon vidi ruske akcije kao potencijalnu pretnju NATO granicama. RTS

Povezane vesti »

Eskalatorgejt i „trostruka sabotaža“ – Tramp besan zbog tehničkih problema u UN

Eskalatorgejt i „trostruka sabotaža“ – Tramp besan zbog tehničkih problema u UN

RTS pre 2 sata
Nova Trampova retorika – predstava u UN ili nulta faza rata Rusije i NATO-a

Nova Trampova retorika – predstava u UN ili nulta faza rata Rusije i NATO-a

RTS pre 4 sati
Evropa je paralisana; Rečeno im je: Zatvarajte granice! Sledi najgori scenario?

Evropa je paralisana; Rečeno im je: Zatvarajte granice! Sledi najgori scenario?

B92 pre 4 sati
Slučaj "nepokretnih stepenica": Tramp optužuje UN za trostruku sabotažu njegovog govora uz dramatičan opis: "Melanija i ja smo…

Slučaj "nepokretnih stepenica": Tramp optužuje UN za trostruku sabotažu njegovog govora uz dramatičan opis: "Melanija i ja smo skoro pali na oštre ivice"

Blic pre 5 sati
Tramp traži istragu UN, tvrdi da je sabotiran u Njujorku

Tramp traži istragu UN, tvrdi da je sabotiran u Njujorku

Nedeljnik pre 5 sati
"To je bila trostruka sabotaža"! Tramp ljut zbog niza kvarova tokom njegovog boravka u sedištu UN i traži istragu "Trebalo bi…

"To je bila trostruka sabotaža"! Tramp ljut zbog niza kvarova tokom njegovog boravka u sedištu UN i traži istragu "Trebalo bi da se stide" (foto)

Kurir pre 5 sati
Tramp traži da UN istraže sabotažu - tehničke probleme koje je imao

Tramp traži da UN istraže sabotažu - tehničke probleme koje je imao

Novi magazin pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNNATOSkupština UNUkrajinaNjujorkNemačkaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Dronovi zatvorili aerodrome u Danskoj, ministar odbrane opisao incident kao hibridni napad, Rusija negira umešanost

Dronovi zatvorili aerodrome u Danskoj, ministar odbrane opisao incident kao hibridni napad, Rusija negira umešanost

Naslovi.ai pre 6 minuta
Bivšem predsedniku Francuske Sarkoziju pet godina zatvora zbog zavere za finansiranje izbora

Bivšem predsedniku Francuske Sarkoziju pet godina zatvora zbog zavere za finansiranje izbora

Beta pre 31 minuta
Sarkozi osuđen na pet godina zatvora u slučaju korišćenja Gadafijevog novca

Sarkozi osuđen na pet godina zatvora u slučaju korišćenja Gadafijevog novca

Radio 021 pre 26 minuta
Sarkozi osuđen na pet godina zatvora u slučaju korišćenja Gadafijevog novca

Sarkozi osuđen na pet godina zatvora u slučaju korišćenja Gadafijevog novca

BBC News pre 31 minuta
Oglasio se Sarkozi nakon što je osuđen na pet godina zatvora

Oglasio se Sarkozi nakon što je osuđen na pet godina zatvora

Danas pre 46 minuta