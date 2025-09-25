Ruski ambasador: Ako NATO to uradi, izbiće rat

AKO NATO obori ruski avion, to će značiti vojni sukob, izjavio je ambasador Rusije u Parizu Aleksej Meškov.

Foto: US European Command - To će biti rat - rekao je on za radio RTL, odgovarajući na pitanje o mogućoj reakciji Moskve. Diplomata je napomenuo da avioni Alijanse često povređuju vazdušni prostor Rusije, pa ih ipak niko ne obara. Predsednik SAD Donald Tramp ranije je izjavio da zemlje NATO-a treba da otvaraju vatru na ruske avione ukoliko uđu u vazdušni prostor Alijanse. Ranije je televizije „Si-En-En“ javila da među zemljama NATO-a ne postoji konsenzus o ideji