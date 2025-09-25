Donald Tramp u UN: tvrdnje o 'trostrukoj sabotaži', kritike i istorijski kontekst UN

Naslovi.ai pre 4 minuta

Tramp je optužio tehničke kvarove u UN, kritikovao Evropu i Ukrajinu, dok stručnjaci upozoravaju na rizike sukoba i podsećaju na istorijske stavove o UN.

Predsednik SAD Donald Tramp je tokom govora na Generalnoj skupštini UN u Njujorku optužio za "trostruku sabotažu" kvar pokretnih stepenica, telepromptera i tehničke probleme sa zvukom, zbog čega je zatražio hitnu istragu UN. Beta Danas BBC News Južne vesti RTS

Tramp je u govoru kritikovao rad UN i istakao da je zaustavio sedam ratova, dok je Nemačku pohvalio. Takođe je upozorio da Evropa ostaje prepuštena sama sebi suočena sa problemima poput migracija, NATO saveza i rata u Ukrajini. Blic B92 Danas

Stručnjaci ocenjuju da Trampova retorika o Ukrajini i ratobornost ne predstavljaju zaokret u američkoj politici, dok Pentagon vidi ruske akcije kao potencijalnu pretnju NATO granicama. Ambasador Rusije u Parizu Aleksej Meškov je upozorio da bi obaranje ruskog aviona od strane NATO značilo vojni sukob, dok među zemljama NATO-a ne postoji konsenzus o toj ideji. RTS Vesti online Sputnik Večernje novosti

Bivši američki oficir Stanislav Krapivnik upozorava na rizik širenja sukoba u Evropi zbog Trampove retorike prema Ukrajini, dok susret Trampa i Zelenskog izaziva političke tenzije. Alo

Istorijski kontekst UN podseća na različite stavove američkih predsednika, od Kenedija i Kartera do Reagana i Obame, sa Trampom koji je kritikovao neefikasnost organizacije. RTS