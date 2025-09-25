Sarkozi proglašen krivim za kriminalno udruživanje

Pariski sud danas je proglasio bivšeg francuskog predsednika (2007-2012) Nikolu Sarkozija krivim za saučesništvo u kriminalnoj organizaciji u slučaju libijskog finansiranja izborne kampanje 2007. godine, objavio je televizijski kanal BFM. Istovremeno, bivši francuski predsednik je oslobođen optužbi za prikrivanje pronevere javnih sredstava i pasivnu korupciju. Tužioci su zahtevali da Nikola Sarkozi bude osuđen na sedam godina zatvora.