Sarkozi proglašen krivim za kriminalno udruživanje

NIN pre 23 minuta  |  Tanjug
Sarkozi proglašen krivim za kriminalno udruživanje
Pariski sud danas je proglasio bivšeg francuskog predsednika (2007-2012) Nikolu Sarkozija krivim za saučesništvo u kriminalnoj organizaciji u slučaju libijskog finansiranja izborne kampanje 2007. godine, objavio je televizijski kanal BFM. Istovremeno, bivši francuski predsednik je oslobođen optužbi za prikrivanje pronevere javnih sredstava i pasivnu korupciju. Tužioci su zahtevali da Nikola Sarkozi bude osuđen na sedam godina zatvora.
