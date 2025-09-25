Sarkozi proglašen krivim u slučaju libijskog finansiranja izborne kampanje 2007; Sarkozi: Nevin sam

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Sarkozi proglašen krivim u slučaju libijskog finansiranja izborne kampanje 2007; Sarkozi: Nevin sam

PARIZ - Pariski sud danas je proglasio bivšeg francuskog predsednika (2007-2012) Nikolu Sarkozija krivim za saučesništvo u kriminalnoj organizaciji u slučaju libijskog finansiranja izborne kampanje 2007. godine, objavio je televizijski kanal BFM.

Istovremeno, bivši francuski predsednik je oslobođen optužbi za prikrivanje pronevere javnih sredstava i pasivnu korupciju. Tužioci su zahtevali da Sarkozi bude osuđen na sedam godina zatvora. Sarkozi: Nevin sam, žaliću se na skandaloznu presudu na pet godina zatvora Bivši predsednik Francuske Nikola Sarkozi rekao je danas da je nevin i da je skandalozna odluka suda u Parizu da ga osudi na pet godina zatvora zbog učešća u kriminalnoj organizaciji u slučaju koji je
Nikola SarkozikorupcijaParizFrancuska

