Luftika pre 3 sata
Pet godina zatvora za bivšeg predsednika Francuske, u Srbiji bi to bio napad na stabilnost

Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi oslobođen je krivice za primanje nezakonitih finansijskih sredstava od pokojnog libijskog lidera Moamera Gadafija za njegovu uspešnu predsedničku kandidaturu 2007. godine, ali je proglašen krivim za kriminalnu zaveru u istom slučaju.

Osuđen je na pet godina zatvora. Sarkozija je sud u Parizu oslobodio svih ostalih optužbi, uključujući pasivnu korupciju. Sarkozi, koji je uvek negirao optužbe, optužen je da je 2005. godine, kada je bio francuski ministar unutrašnjih poslova, sklopio dogovor sa Gadafijem kako bi dobio finansije za kampanju u zamenu za podršku tada izolovanoj libijskoj vladi na međunarodnoj sceni. Sedamdesetogodišnjak je na suđenju od januara i rekao je da je slučaj politički
