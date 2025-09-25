Sarkozi: Nevin sam, žaliću se na skandaloznu presudu

Sarkozi: Nevin sam, žaliću se na skandaloznu presudu

Osuđen po veoma čudnim osnovama

Bivši predsednik Francuske, Nikola Sarkozi, rekao je danas da je nevin i da je skandalozna odluka suda u Parizu da ga osudi na pet godina zatvora zbog učešća u slučaju koji je pokrenut povodom sumnji u libijsko finansiranje predsedničke izborne kampanje 2007. godine. „Ova presuda je izuzetno ozbiljna za vladavinu prava. Mržnja nema granice. Ako baš žele da spavam u zatvoru, spavaću u zatvoru, ali uzdignute glave. Nevin sam. Ova nepravda je skandal. Žaliću se.
