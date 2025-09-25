„Spavaću u zatvoru, ali uzdignute glave” Bivši predsednik Francuske Sarkozi teško primio sudsku presudu

Dnevnik pre 2 sata
„Spavaću u zatvoru, ali uzdignute glave” Bivši predsednik Francuske Sarkozi teško primio sudsku presudu

PARIZ: Bivši predsednik Francuske Nikola Sarkozi rekao je danas da je nevin i da je skandalozna odluka suda u Parizu da ga osudi na pet godina zatvora zbog učešća u kriminalnoj organizaciji u slučaju koji je pokrenut povodom sumnji u libijsko finansiranje predsedničke izborne kampanje 2007. godine.

„Ova presuda je izuzetno ozbiljna za vladavinu prava. Mržnja nema granice. Ako baš žele da spavam u zatvoru, spavaću u zatvoru, ali uzdignute glave. Nevin sam. Ova nepravda je skandal. Žaliću se. Boriću se do poslednjeg daha“, rekao je Sarkozi, prenosi Figaro. Sarkozijev advokat Kristof Engren rekao je da mu veoma teško pada to što nema dokaza, već da postoje samo pretpostavke. „Osuđen je po veoma čudnim osnovama, koji su zapravo izmišljotina. Razlog zbog kojeg je
