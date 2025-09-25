Porodila se Rijana: Pevačica na svet donela treće dete – devojčicu (FOTO)

Pevačica i preduzetnica rodila je treće dete, ćerku, kojoj su dali ime Roki Ajriš Mejers, prema rečima pevačice koja je objavila fotografiju svoje nove bebe na zvaničnom Instagram nalogu.

Ona i njen dugogodišnji partner, reper i preduzetnik A$AP Roki, već su roditelji sina Rza, rođenog 2022. godine, i sina Rajota, rođenog 2023. godine, piše CNN. A post shared by badgalriri (@badgalriri) Rijana je nastavila tradiciju spajanja mode i svojih trudnoća, predstavivši svoju novu trudnoću u maju na MET Gali. Za britanski Vog je 2020. godine rekla da njen desetogodišnji plan uključuje decu. „Imaću decu – troje ili četvoro njih“, rekla je tada. „Jedino što je