Rijana rodila devojčicu (FOTO)

Rijana i ASAP Roki postali su roditelji treći put, a pevačici se ispunila velika želja da nakon dva sina dobije i devojčicu.

Slavna Rijana donela je na svet treće dete i ovog puta joj se ispunila želja – rodila je devojčicu! Pevačica i njen suprug ASAP Roki postali su roditelji treći put, a ovu vest krili su od javnosti s obzirom na to da se Rijana porodila 13. septembra, a tek sada na društvenim mrežama to i otkrila. Objavila je sliku na kojoj drži tek rođenu ćerku u naručju i primetno blista nakon porođaja, očigledno presrećna što je nakon dva sina postala mama devojčice. Ćerka slavnog