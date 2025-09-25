Tramp traži da UN istraže sabotažu - tehničke probleme koje je imao

Predsednik SAD Donald Tramp je u sredu zahtevao da UN odmah otvore "istragu" zbog "trostruke sabotaže" čija meta je, kako tvrdi, bio dan ranije tokom svog govora na zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku.

Naveo je kvar pokretnih stepenica po njegovom dolasku u zgradu UN zbog čega su on i pratnja morali peške uz njih, zatim kvar "telepromptera" - uređaja koji tekst govora projektuje na staklo pred licem govornika, te on ne mora da spušta pogled na papir, a naveo je i da mu je supruga Melanija rekla da je ozvučenje sale bilo toliko loše tokom njegovog govora da ga navodno ni ona nije mogla čuti. Tramp je u dugačkoj, ljutitoj poruci na svojoj društvenoj mreži Truth