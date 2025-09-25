Tramp traži da UN istraže sabotažu - tehničke probleme koje je imao

Novi magazin pre 57 minuta  |  Beta
Tramp traži da UN istraže sabotažu - tehničke probleme koje je imao

Predsednik SAD Donald Tramp je u sredu zahtevao da UN odmah otvore "istragu" zbog "trostruke sabotaže" čija meta je, kako tvrdi, bio dan ranije tokom svog govora na zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku.

Naveo je kvar pokretnih stepenica po njegovom dolasku u zgradu UN zbog čega su on i pratnja morali peške uz njih, zatim kvar "telepromptera" - uređaja koji tekst govora projektuje na staklo pred licem govornika, te on ne mora da spušta pogled na papir, a naveo je i da mu je supruga Melanija rekla da je ozvučenje sale bilo toliko loše tokom njegovog govora da ga navodno ni ona nije mogla čuti. Tramp je u dugačkoj, ljutitoj poruci na svojoj društvenoj mreži Truth
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Evropa je paralisana; Rečeno im je: Zatvarajte granice! Sledi najgori scenario?

Evropa je paralisana; Rečeno im je: Zatvarajte granice! Sledi najgori scenario?

B92 pre 22 minuta
Slučaj "nepokretnih stepenica": Tramp optužuje UN za trostruku sabotažu njegovog govora uz dramatičan opis: "Melanija i ja smo…

Slučaj "nepokretnih stepenica": Tramp optužuje UN za trostruku sabotažu njegovog govora uz dramatičan opis: "Melanija i ja smo skoro pali na oštre ivice"

Blic pre 26 minuta
Eskalatorgejt i „trostruka sabotaža“ – Tramp besan zbog tehničkih problema u UN

Eskalatorgejt i „trostruka sabotaža“ – Tramp besan zbog tehničkih problema u UN

RTS pre 1 sat
Tramp traži istragu UN, tvrdi da je sabotiran u Njujorku

Tramp traži istragu UN, tvrdi da je sabotiran u Njujorku

Nedeljnik pre 1 sat
"To je bila trostruka sabotaža"! Tramp ljut zbog niza kvarova tokom njegovog boravka u sedištu UN i traži istragu "Trebalo bi…

"To je bila trostruka sabotaža"! Tramp ljut zbog niza kvarova tokom njegovog boravka u sedištu UN i traži istragu "Trebalo bi da se stide" (foto)

Kurir pre 1 sat
Tramp traži istragu UN o 'trostrukoj sabotaži' i poručuje: 'Sramota'

Tramp traži istragu UN o 'trostrukoj sabotaži' i poručuje: 'Sramota'

BBC News pre 2 sata
Tramp tvrdi da je sabotiran u UN – Generalni sekretar pokreće istragu

Tramp tvrdi da je sabotiran u UN – Generalni sekretar pokreće istragu

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UNSkupština UNNjujorkDonald Trampsad

Svet, najnovije vesti »

Nepoznati dronovi iznad nekoliko aerodroma u Danskoj, moguće da je reč o nečijoj šali

Nepoznati dronovi iznad nekoliko aerodroma u Danskoj, moguće da je reč o nečijoj šali

N1 Info pre 22 minuta
Si prisustvovao svečanosti povodom 70. godišnjice osnivanja autonomne regije Sinđijang Ujgur

Si prisustvovao svečanosti povodom 70. godišnjice osnivanja autonomne regije Sinđijang Ujgur

Beta pre 2 minuta
Italija šalje ratne brodove da prate humanitarnu flotilu za Gazu

Italija šalje ratne brodove da prate humanitarnu flotilu za Gazu

N1 Info pre 2 minuta
Najviši stepen uzbune u danskoj! Panika zbog dronova iznad aerodroma, policija: "Nema sumnje da je ovo delo profesionalca"

Najviši stepen uzbune u danskoj! Panika zbog dronova iznad aerodroma, policija: "Nema sumnje da je ovo delo profesionalca"

Blic pre 12 minuta
Rusi “shvatili” namere Kijeva

Rusi “shvatili” namere Kijeva

Vesti online pre 17 minuta