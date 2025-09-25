EU pokrenula prvu strategiju protiv siromaštva: Završena javna konsultacija Novo

Brisel, 25. septembar 2025. — Evropska komisija je završila javnu konsultaciju za izradu prve Strategije EU protiv siromaštva, koja ima za cilj da pruži osnovnu zaštitu najugroženijima i da se pozabavi dubokim uzrocima siromaštva širom Unije.

Ova strategija predstavlja ključni korak u sprovođenju Evropskog stuba socijalnih prava, sa ambicioznim ciljem da se broj ljudi koji su u riziku od siromaštva smanji za najmanje 15 miliona do 2030. godine. „Siromaštvo nije samo statistika — to su životi, porodice i zajednice koje zaslužuju podršku i dostojanstvo,“ saopštila je Evropska komisija. „Pozvali smo građane, stručnjake i organizacije da učestvuju u oblikovanju ove istorijske strategije.“ Javna konsultacija