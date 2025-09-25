Mercedes se zakucao u autobus GSP-a, povređene dve osobe – tužilaštvo naložilo detaljan uviđaj: Oglasio se MUP povodom udesa koji je izazvao poznati pevač

RINA pre 47 minuta
Mercedes se zakucao u autobus GSP-a, povređene dve osobe – tužilaštvo naložilo detaljan uviđaj: Oglasio se MUP povodom udesa…

Mercedes se zakucao u autobus GSP-a, povređene dve osobe – tužilaštvo naložilo detaljan uviđaj: Oglasio se MUP povodom udesa koji je izazvao poznati pevač Beograd - Noćas, oko 00.45 časova, u Novom Beogradu kod Arene, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali automobil „mercedes“ i autobus „GSP Beograd“.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi lake telesne povrede zadobili su vozač „mercedesa“ Darko. L. (1991) i putnik Katarina. L. (1990). Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva preduzimaju sve mere i radnje u vezi sa saobraćajnom nezgodom. Povodom ove nezgode obavešten je dežurni javni tužilac Trećeg OJT u Beogradu, koji se izjasnio da se sačini zapisnik o izvršenom uviđaju, skica lica mesta, fotodokumentacija,
