EBRD prognozira da će privreda Srbije porasti za 2,5% u 2025. i za 3,3% u 2026.

LONDON - Ekonomija Srbija će porasti za 2,5 odsto u 2025. godini i ubrzati rast na 3,3 odsto u 2026. zahvaljujući investicijama povezanim sa organizacijom izložbe Ekspo 2027, navodi se u danas objavljenoj prognozi Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

U odnosu na prethodnu majsku procenu, EBRD prognoza za Srbiju za 2025. revidirana je naniže za jedan procentni poen, a za 2026. umanjena je za 0,4 odsto. Kako se navodi u izveštaju, ekonomski rast Srbije je nakon dve godine snažne ekspanzije usporio na dva odsto u prvoj polovini 2025. EBRD upozorava da bi političke tenzije u zemlji i globalni poremećaji u trgovini mogli da uspore izvoz i priliv stranih ulaganja, dok bi, prema optimističnom scenariju, jačanje izvoza