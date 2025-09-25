Promenljivo oblačno i relativno toplo, mestimično s kišom, do 27 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i relativno toplo, mestimično sa kratkotrajnom kišom, a u zapadnim i brdsko-planinskim predelima ponegde i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab do umeren istočni i jugoistočni, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujne jačine. Najniža temperatura biće od 12 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 23 na zapadu do 27 stepeni na jugoistoku zemlje. U Novom Sadu će biti promenljivo oblačno, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom, uglavnom pre podne i na kraju dana. Vetar će biti umeren do jak jugoistočni, posebno u drugom delu dana, a najniža temperatura