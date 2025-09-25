Bugari su čudo: Polufinale Svetskog prvenstva!

Sport klub pre 24 minuta  |  Autor: Nikola Novaković
Bugari su čudo: Polufinale Svetskog prvenstva!

Odbojkaška reprezentacija Bugarske poslednji je polufinalista Svetskog prvenstva na Filipinima! Ekipa koju predvodi selektor Đanlorenco Blenđini u četvrtak je sa 3-2 pobedila ekipu Sjedinjenih Američkih Država i u za polufinale će se boriti sa selekcijom Češke.

Malo ko je pre početka turnira mogao da očekuje ovakav polufinalni par. Prisustvovali smo fenomenalnom preokretu u dvorani „Mall of Asia" u Pasaju pred više od 10.000 gledalaca. Po setovima rezultat je bio 21:25, 19:25, 25:17, 25:22 i 15:13. Ovo je prvo polufinale Svetskog prvenstva za Bugare još od 2006. godine! U drugom polufinalu sastaju se Poljska i Italija. Zanimljivo, sve četiri selekcije koje su došle do polufinala Svetskog prvenstva dolaze iz Evrope.
