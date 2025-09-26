Selektor Rusije: CSKA je za tri koraka organizovanija ekipa od Zvezde

Danas pre 6 minuta  |  M. L.
Košarkaši Crvene zvezde su osvojili treće mesto na VTB Superkupu u Beogradu.

Moskovski CSKA lako je savladao crveno-bele u polufinalu, a selektor ruske reprezentacije Zoran Lukić je pažljivo pratio susret i primetio razliku u timskoj pripremljenosti. – Video sam da CSKA izgleda kao tri koraka organizovanija ekipa. Kod Zvezde je vidljivo da su u pripremnom periodu, mnogo je novih igrača, ali CSKA je odlično uklopio tim i zasluženo lako pobedio – rekao je Lukić za agenciju TASS. CSKA će se večeras od 20 časova u finalu sastati sa Zenitom, dok
