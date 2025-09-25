Liga Evrope: Zvezdini rivali slavili na startu

Sport klub pre 22 minuta  |  Autor: Filip Mijailović
Liga Evrope: Zvezdini rivali slavili na startu

Crvena zvezda počela je učešće u Ligi Evrope remijem 1:1 (0:0) protiv Seltika.

Posle toga su na redu dva gostovanja u istoj zemlji - Portu, pa Bragi - a onda slede mečevi u Beogradu protiv Lila i FCSB u novembru. U terminu od 18.45 slavili su i Lil i FCSB. Francuski klub pobedio je norveški Bran 2:1 (0:0), dok je rumunski tim bio uspešan u Holandiji, gde je meč protiv Go ahed iglsa okončan „minimalcem“. Lil – Bran 2:1 (0:0) Popularne „doge“ povele su posle nesadržajnog prvog poluvremena, a gol u 54. minutu zasluga je Marokanca Hamze Igamana,
